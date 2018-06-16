Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Массовые акции в Киеве: в столице перекроют дороги и изменят движение транспорта

Суббота, 16 июня 2018, 12:29
Массовые акции в Киеве: в столице перекроют дороги и изменят движение транспорта

В Киеве с 18:00 16 июня до окончания массовых мероприятия 17 июня движение транспорта в центре города будет перекрыто.

Перечень улиц, где будет ограничено движение, обнародовали в Нацполиции Киева.

В частности, речь идет о движении транспорта от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик; от перекрестка ул.Б.Хмельницкого - ул.Лысенко до перекрестка ул.Крещатик - ул. Б.Хмельницкого; от перекрестка ул.Владимирская - ул.Прорезная до перекрестка ул.Владимирская - ул. Льва Толстого.

Также движение ограничат от перекрестка ул.Крещатик - ул.Михайловская до перекрестка ул.Большая Васильковская - ул.Скоропадского; от перекрестка ул.Бассейная - ул.Скоропадского в направлении ул.Крещатик; от перекрестка ул.Шота Руставели - ул.Рогнединская в направлении ул.Большой Васильковской; от перекрестка ул.Большая Васильковская - ул.Саксаганского в направлении ул.Льва Толстого; от перекрестка ул.Саксаганского - ул.Антоновича в направлении ул.Льва Толстого.

Перекроют движение транспорта также от перекрестка ул.Саксаганского - ул.Владимирская в направлении ул.Льва Толстого; от перекрестка ул.Саксаганского - ул.Тарасовская в направлении ул.Льва Толстого; от перекрестка ул.Льва Толстого - ул.Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого; от перекрестка ул.Льва Толстого - ул.Саксаганского в направлении ул.Льва Толстого.

Движение автотранспорта с ул.Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул.Бассейной (реверсивное движение).

В КП "Киевпастранс" в свою очередь сообщили, что 17 июня в связи с мероприятиями в центре Киева ряд автобусных и троллейбусных маршрутов изменят движение.

В частности, изменят движение троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, и автобусы маршрутов №20, 24, 114 и 118.

 

17 июня в Киеве состоится КиевПрайд - Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. 

Также 16 и 17 июня в Киеве состоится Второй фестиваль MotoOpenFest, в связи с чем столичный метрополитен будет работать на час дольше.

Как заявили в полиции, перед Маршем равенства правоохранители мониторят в соцсетях радикально настроенные группы и проводят беседы с их организаторами.

В день КиевПрайда улицы столицы будут патрулировать 5 тыс. правоохранителей.

Читайте также: Права меньшинства должны быть отвоеванные сейчас - ЛГБТ-люди о "сафари" на активистов, гомофобию и гранты

Украинская правда
Темы: Киевакциидорогиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Киев
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: