Массовые акции в Киеве: в столице перекроют дороги и изменят движение транспорта

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Суббота, 16 июня 2018, 12:29

В Киеве с 18:00 16 июня до окончания массовых мероприятия 17 июня движение транспорта в центре города будет перекрыто.

Перечень улиц, где будет ограничено движение, обнародовали в Нацполиции Киева.

В частности, речь идет о движении транспорта от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик; от перекрестка ул.Б.Хмельницкого - ул.Лысенко до перекрестка ул.Крещатик - ул. Б.Хмельницкого; от перекрестка ул.Владимирская - ул.Прорезная до перекрестка ул.Владимирская - ул. Льва Толстого.

Также движение ограничат от перекрестка ул.Крещатик - ул.Михайловская до перекрестка ул.Большая Васильковская - ул.Скоропадского; от перекрестка ул.Бассейная - ул.Скоропадского в направлении ул.Крещатик; от перекрестка ул.Шота Руставели - ул.Рогнединская в направлении ул.Большой Васильковской; от перекрестка ул.Большая Васильковская - ул.Саксаганского в направлении ул.Льва Толстого; от перекрестка ул.Саксаганского - ул.Антоновича в направлении ул.Льва Толстого.

Перекроют движение транспорта также от перекрестка ул.Саксаганского - ул.Владимирская в направлении ул.Льва Толстого; от перекрестка ул.Саксаганского - ул.Тарасовская в направлении ул.Льва Толстого; от перекрестка ул.Льва Толстого - ул.Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого; от перекрестка ул.Льва Толстого - ул.Саксаганского в направлении ул.Льва Толстого.

Движение автотранспорта с ул.Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул.Бассейной (реверсивное движение).

В КП "Киевпастранс" в свою очередь сообщили, что 17 июня в связи с мероприятиями в центре Киева ряд автобусных и троллейбусных маршрутов изменят движение.

В частности, изменят движение троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, и автобусы маршрутов №20, 24, 114 и 118.

 

17 июня в Киеве состоится КиевПрайд - Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. 

Также 16 и 17 июня в Киеве состоится Второй фестиваль MotoOpenFest, в связи с чем столичный метрополитен будет работать на час дольше.

Как заявили в полиции, перед Маршем равенства правоохранители мониторят в соцсетях радикально настроенные группы и проводят беседы с их организаторами.

В день КиевПрайда улицы столицы будут патрулировать 5 тыс. правоохранителей.

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Украинская правда
Темы: Киев акции дороги полиция
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