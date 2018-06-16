В МЗС відреагували на переміщення військової техніки та озброєння РФ у Придністров'ї

Російська Федерація порушує режим Зони безпеки придністровського конфлікту несанкціонованим переміщенням військової техніки та озброєння Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Молдови.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено 16 червня.

Зазначається, що переміщення вказаного озброєння відбулося 14 червня "у супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення".

"Невиконання російською стороною взятих на себе зобов’язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу та створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі", - заявили в МЗС.

Також у відомстві наголосили, що Україна підтримує позицію уряду Молдови щодо необхідності повного та безумовного виведення російських військ з території країни - відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.

14 червня у мережі було оприлюднено фото та відео, які свідчать про переміщення колони російської техніки з бази ОГРВ (Оперативна група російських військ) по трасі Тирасполь-Рибниця.

Згодом в Об'єднаній контрольній комісії Молдови заявили, що офіційний Кишинів висловив "глибоку стурбованість у зв'язку з грубим порушенням молдавсько-російської угоди від 21 липня 1992 року".

"З 8:30 14 червня на маршруті Тираспіль-Рибниця у напрямку Григоріополь - Дубесарь було помічено 3 колони з різними типами військової та бронетанкової техніки (ТАБ, БРДМ), які їхали у супроводі спеціальних транспортних засобів неконституційних ополченских структур. На запит інших учасників про пересування військових колон, представник Придністров'я в ОКК вказав, що вся військова техніка Тирасполя перебуває у місцях постійного розгортання і не пересувається Зоною безпеки. Представники РФ повідомили, що вони задокументують даний випадок і проінформують ОКК на наступному засіданні, яке відбудеться 21 червня 2018 року", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, парламент Молдови схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

12 квітня прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив про намір домовитися з Києвом про виведення російських військ із Придністров'я через коридор на території України.

У свою чергу Україна заявила, що готова надати коридор для виведення військ РФ з невизнаної Придністровської Молдавської республіки, щойно РФ розпочне цей процес.

на території Придністровського регіону розквартировано понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів та авіабомб.