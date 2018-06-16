В МИД отреагировали на перемещение военной техники и вооружения РФ в Приднестровье

Российская Федерация нарушает режим Зоны безопасности приднестровского конфликта несанкционированным перемещением военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном 16 июня.

Отмечается, что перемещение указанного вооружения состоялось 14 июня "в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования".

"Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении", - заявили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что Украина поддерживает позицию правительства Молдовы о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны - согласно с решением Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.

14 июня в сети были опубликованы фото и видео, свидетельствующие о перемещении колонны российской техники с базы ОГРВ (Оперативная группа российских войск) по трассе Тирасполь-Рыбница.

Позже в Объединенной контрольной комиссии Молдовы заявили, что официальный Кишинев выразил "глубокую обеспокоенность в связи с грубым нарушением молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года".

"С 8:30 14 июня по маршруту Тирасполь-Рыбница в направлении Григориополь - Дубэсарь были замечены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, представитель Приднестровья в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности. Представители РФ сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года", - отмечается в заявлении.

Напомним, парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

В свою очередь Украина заявила, что готова предоставить коридор для вывода войск РФ из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.

На территории Приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в с.Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.