У п'ятницю біля Авдіївки поранено військового

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Субота, 16 червня 2018, 16:01

15 червня внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки поранено одного українського військового.

Про це повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту поблизу Авдіївки 1 військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення. Його доставлено до одного з військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний", - сказав він.

Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 12 прицільних обстрілів, на Донецькому напрямку— 24.

Українські військові вогонь у відповідь відкривали 15 разів.

Разом з тим, у суботу з опівночі станом на дев’яту годину ранку противник здійснив 11 прицільних обстрілів українських позицій. Втрат серед військових ЗСУ немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Міноборони
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