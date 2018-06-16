Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У п'ятницю біля Авдіївки поранено військового

Субота, 16 червня 2018, 16:01

15 червня внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки поранено одного українського військового.

Про це повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту поблизу Авдіївки 1 військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення. Його доставлено до одного з військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний", - сказав він.

Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 12 прицільних обстрілів, на Донецькому напрямку— 24.

Українські військові вогонь у відповідь відкривали 15 разів.

Разом з тим, у суботу з опівночі станом на дев’яту годину ранку противник здійснив 11 прицільних обстрілів українських позицій. Втрат серед військових ЗСУ немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: