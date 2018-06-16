В пятницу возле Авдеевки ранен военный

15 июня в результате обстрела вблизи Авдеевки ранен один украинский военный.

Об этом сообщил на брифинге в субботу спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"В результате вражеского обстрела опорного пункта вблизи Авдеевки 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения. Он доставлен в один из военных мобильных госпиталей. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сказал он.

Всего в течение минувших суток на линии соприкосновения зафиксировано 36 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

В частности, на Луганском направлении зафиксировано 12 прицельных обстрелов, на Донецком направлении- 24.

Украинские военные ответный огонь открывали 15 раз.

Вместе с тем, в субботу с полуночи по состоянию на девять часов утра противник совершил 11 прицельных обстрелов украинских позиций. Потерь среди военных ВСУ нет.