Бойовики обстріляли Новотошківське: пошкоджено 22 квартири

546 переглядів
Субота, 16 червня 2018, 16:15
Прес-центр ООС

Внаслідок мінометного обстрілу Новотошківського 15 червня пошкоджено щонайменше 22 квартири багатоповерхівки.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, обстріл зафіксовано спостерігачами СЦКК.

"За результатами фото фіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новотошківське противник вів з напрямку населеного пункту Голубівське, застосовуючи міномети 82 калібру", - йдеться в повідомленні.

 
Фото прес-центру ООС

Зокрема, зафіксовано влучення трьох мін у багатоповерховий житловий будинок мирних мешканців, які проживають по вулиці Олега Ватажка 2.

Унаслідок розриву боєприпасів пошкоджено щонайменше 22 кватири зазначеної багатоповерхівки (зруйновано фасад будинку, вибиті вікна).

 

Внаслідок обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

 

Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. На місці обстрілу працювали також фахівці управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генпрокуратури України.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
По темі
У п'ятницю біля Авдіївки поранено військового 16 червня 2018, 16:01
ООС: бойовики намагалися обійти з флангів захисників Авдіївки 15 червня 2018, 20:59
ООС: бойовики обстріляли Новотошківське та Новотроїцьке з мінометів 14 червня 2018, 18:48
Усі новини
Головні новини
Денісову не пустили до Карпюка
Вибух авто у Києві: власника машини взято під варту
Бойовики обстріляли Новотошківське: пошкоджено 22 квартири
Консул: Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює
Усі новини
їжа

7 аргументів на користь вишень

їжа

4 рецепти незвичайних бургерів, які можна легко приготувати вдома