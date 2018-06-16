Бойовики обстріляли Новотошківське: пошкоджено 22 квартири

Внаслідок мінометного обстрілу Новотошківського 15 червня пошкоджено щонайменше 22 квартири багатоповерхівки.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, обстріл зафіксовано спостерігачами СЦКК.

"За результатами фото фіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новотошківське противник вів з напрямку населеного пункту Голубівське, застосовуючи міномети 82 калібру", - йдеться в повідомленні.

Фото прес-центру ООС

Зокрема, зафіксовано влучення трьох мін у багатоповерховий житловий будинок мирних мешканців, які проживають по вулиці Олега Ватажка 2.

Унаслідок розриву боєприпасів пошкоджено щонайменше 22 кватири зазначеної багатоповерхівки (зруйновано фасад будинку, вибиті вікна).

Внаслідок обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. На місці обстрілу працювали також фахівці управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генпрокуратури України.