Боевики обстреляли Новотошковское: повреждены 22 квартиры

Вследствие минометного обстрела Новотошковского 15 июня повреждены не менее 22 квартир многоэтажки.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, обстрел зафиксирован наблюдателями СЦКК.

"По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новотошковское противник вел с направления населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом мирных жителей, проживающих по улице Олега Ватажка 2.

В результате разрыва боеприпасов повреждено не менее 22 квартир указанной многоэтажки (разрушен фасад здания, выбиты окна).

В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. На месте обстрела работали также специалисты управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генпрокуратуры Украины.