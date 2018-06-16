Боевики обстреляли Новотошковское: повреждены 22 квартиры

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Суббота, 16 июня 2018, 16:15
Пресс-центр ООС

Вследствие минометного обстрела Новотошковского 15 июня повреждены не менее 22 квартир многоэтажки.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, обстрел зафиксирован наблюдателями СЦКК.

"По результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новотошковское противник вел с направления населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра", - говорится в сообщении.

 

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом мирных жителей, проживающих по улице Олега Ватажка 2.

В результате разрыва боеприпасов повреждено не менее 22 квартир указанной многоэтажки (разрушен фасад здания, выбиты окна).

 

В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

 

Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. На месте обстрела работали также специалисты управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генпрокуратуры Украины.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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