Під Торецьком бойовики поранили жінку

У с. Південне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцеву мешканку.

Як повідомляє поліція Донеччини, подія сталася в суботу близько 13.40.

На момент обстрілу жінка перебувала на подвір’ї свого приватного будинку.

"Жителька с. Південне 1969 року народження госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна", - повідомили в поліції.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.