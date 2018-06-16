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Під Торецьком бойовики поранили жінку

Субота, 16 червня 2018, 17:09

У с. Південне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцеву мешканку.

Як повідомляє поліція Донеччини, подія сталася в суботу близько 13.40.

На момент обстрілу жінка перебувала на подвір’ї свого приватного будинку.

"Жителька с. Південне 1969 року народження госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна", - повідомили в поліції.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Українська правда
Теми: Донецька областьОб'єднані сили на Донбасі
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