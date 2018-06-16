Под Торецком боевики ранили женщину

В с. Южное вблизи Торецка в результате обстрела боевиков ранена местная жительница.

Как сообщает полиция Донецкой области, это произошло в субботу около 13.40.

На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

"Жительница с. Южное 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.