Под Торецком боевики ранили женщину

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Суббота, 16 июня 2018, 17:09

В с. Южное вблизи Торецка в результате обстрела боевиков ранена местная жительница.

Как сообщает полиция Донецкой области, это произошло в субботу около 13.40.

На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.

"Жительница с. Южное 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: Донецкая область Объединенные силы на Донбассе
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