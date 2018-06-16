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ООС: поблизу Золотого бойовики намагалися просунутися вперед

Субота, 16 червня 2018, 20:01

16 червня бойовики 13 разів відкривали вогонь, з яких 2 рази – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Поблизу населеного пункту Золоте, під прикриттям мінометів та вогню БМП, бойовики намагалися покращити своє тактичне положення на Луганському напрямку.

"Об’єднані сили вогнем у відповідь не давали противнику можливості просування в бік наших позицій", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині під прицілом російсько-окупаційних військ опинилися околиці Авдіївки та Зайцевого.

На Маріупольському напрямку окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному та Широкиному.

"Об'єднані сили давали адекватну відповідь, не порушуючи Мінських домовленостей", - зазначили в прес-центрі.

В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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