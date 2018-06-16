ООС: вблизи Золотого боевики пытались продвинуться вперед

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Суббота, 16 июня 2018, 20:01

16 июня боевики 13 раз открывали огонь, из которых 2 раза - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Вблизи населенного пункта Золотое под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении.

"Объединенные силы ответным огнем не давали противнику возможности продвижения в сторону наших позиций", - говорится в сообщении.

В Донецкой области под прицелом российско-оккупационных войск оказались окраины Авдеевки и Зайцево.

На Мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино.

"Объединенные силы давали адекватный ответ, не нарушая Минских договоренностей", - отметили в пресс-центре.

В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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