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Порошенко просить світ швидше подати експертів до ради Антикорупційного суду

Субота, 16 червня 2018, 22:14

Президент Петро Порошенко одразу ж після підписання закону про Антикорупційний суд звернувся до міжнародних лідерів з закликом якнайшвидше подати кандидатури експертів до ради, яка оцінюватиме кандидатури суддів нового суду.

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, показаному в суботу, повідомляє прес-служба президента.

"Вчора у мене була розмова з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Європейська комісія є одним із органів, який може делегувати експертів. І я попросив великого друга України, мого друга Жан-Клода Юнкера про допомогу: прошу, прискорте направлення, вибір експертів, щоб направити їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для того, щоб ми почали формувати раду іноземних експертів", - зазначив Порошенко.

"Сьогодні у мене була розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном – прохання було те ж саме", - сказав президент.

"Ще одна позиція – у нас членами міжнародної групи експертів мають бути тільки дуже кваліфіковані міжнародні судді, або юристи, не просто юристи – в англійській мові ця людина називається баррістер (barrister) – тобто в Україні ця людина це або адвокат, або прокурор, тобто він бере участь у судовому засіданні, є авторитетним, компетентним суддею в міжнародних судах. Я думаю, що це є великою запорукою об’єктивності", - зазначив він.

Порошенко також додав, що ці кандидати мають бути висунуті тільки авторитетними міжнародними організаціями, де Україна як держава бере участь, і організаціями, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією або мають цю функцію.

"Це може бути і ОБСЄ, бо вона має цю функцію, це може бути і Рада Європи, це може бути і Європейський Союз, і декілька інших організацій, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією", - пояснив президент.

Він наголосив, що зараз робиться все, щоб протягом дуже короткого часу були спрямовані кандидатури експертів.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Українська правда
Теми: ПорошенкоАнтикорупційний суд
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