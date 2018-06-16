Порошенко просит мир быстрее подать экспертов в совет Антикоррупционного суда

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Суббота, 16 июня 2018, 22:14

Президент Петр Порошенко сразу же после подписания закона об Антикоррупционном суде обратился к международным лидерам с призывом как можно скорее подать кандидатуры экспертов в совет, который будет оценивать кандидатуры судей нового суда.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Вчера у меня был разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов", - отметил Порошенко.

"Сегодня у меня был разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном - просьба была та же самая", - сказал президент.

"Еще одна позиция - у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи, или юристы, не просто юристы - в английском языке этот человек называется барристер (barrister) - то есть в Украине этот человек или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это большой залог объективности", - отметил он.

Порошенко также добавил, что эти кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, где Украина как государство участвует, и организациями, которые специализируются на борьбе с коррупцией или имеют эту функцию.

"Это может быть и ОБСЕ, потому что она имеет эту функцию, это может быть и Совет Европы, это может быть и Европейский Союз, и несколько других организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией", - пояснил президент.

Он отметил, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Украинская правда
Темы: Порошенко Антикоррупционный суд
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