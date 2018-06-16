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У центрі Києва поліція пускає людей додому тільки за паспортами

Субота, 16 червня 2018, 23:42

Поліція перекрила бульвар Тараса Шевченка біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві і пропускає жителів тільки за паспортами, перевіряючи місце реєстрації.

Про це повідомляє в Facebook фотограф Анна Грабарська.

Таким чином, за її словами, люди, які не мають при собі паспорта або зареєстровані в іншому місці, не можуть пройти до своїх домівок. Біля огорожі зібралося близько 50 людей.

При цьому, як зазначає фотограф, поліція пропускає іноземців, які говорять, що живуть в готелі всередині обгородженого периметра.

Як видно з відео, одній з жінок, яку не пропускали, стало погано. До неї приїхала "швидка".

"Українській правді" поки не вдалося отримати коментар прес-служби поліції Києва, Нацполіції або МВС з цього приводу.

Раніше повідомлялося також, що в Києві закрито 5 станцій метро через анонімне повідомлення про замінування.

Як відомо, у неділю зранку в Києві відбудеться марш "КиївПрайд".

У поліції Києва повідомляли, що з 18:00 16 червня до закінчення масових заходів 17 червня рух транспорту у центрі міста буде перекрито.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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