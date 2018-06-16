В центре Киева полиция пускает людей домой только по паспортам

Полиция перекрыла бульвар Тараса Шевченко возле отеля "Премьер Палас" в Киеве и пропускает жителей только по паспортам, проверяя место регистрации.

Об этом сообщает в Facebook фотограф Анна Грабарская.

Таким образом, по ее словам, люди, не имеющие при себе паспорта или зарегистрированные в другом месте, не могут пройти в свои дома.

При этом, как отмечает фотограф, полиция пропускает иностранцев, которые говорят, что живут в отеле внутри огражденного периметра. Возле ограды собралось около 50 человек.

Как видно по видео, одной из женщин, которую не пропускали, стало плохо. К ней приехала "скорая".

"Украинской правде" пока не удалось получить комментарий пресс-службы полиции Киева, Нацполиции или МВД по этому поводу.

Ранее сообщалось также, что в Киеве закрыты 5 станций метро из-за анонимного сообщения о минировании.

Как известно, в воскресенье утром в Киеве пройдет марш "КиевПрайд".

В полиции Киева сообщали, что с 18:00 16 июня до окончания массовых мероприятия 17 июня движение транспорта в центре города будет перекрыто.