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ООС: 2 військових поранено, бойовики йшли в наступ

Неділя, 17 червня 2018, 08:15

16 червня внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю", - йдеться в повідомленні.

Загалом у суботу російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння.

На Луганщині відзначається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку.

На Горлівському та Донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка.

Складною ситуація залишається на Маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

"Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти українськими передовими позиціями. Адекватна відповідь підрозділів Об'єднаних сил не допустила просування ворога, жодного клаптику української землі не втрачено", - повідомили в прес-центрі ООС.

17 червня втрат немає.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного окупанта.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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