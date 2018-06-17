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ООС: 2 военных ранены, боевики шли в наступление

Воскресенье, 17 июня 2018, 08:15

16 июня в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Во время боевых действий в прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненые безотлагательно эвакуированы в госпиталь", - говорится в сообщении.

Всего в субботу российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

В Луганской области отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия, в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть украинскими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно", - сообщили в пресс-центре ООС.

17 июня потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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