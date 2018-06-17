С14 заблокировала дороги на Лукьяновке

Участники праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог на Лукьяновке в Киеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

Сначала С14 сообщила, что под Шевченковским РУВД на улице Герцена 9 ее представители заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных рано утром националистов.

Впоследствии появилось сообщение о блокировании нескольких дорог.

"Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", - заявили в организации.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в результате двух столкновений между правоохранителями и противниками Марша равенства задержаны 57 человек, пострадали 5 полицейских.

В организации заявили, что полиция жестко разогнала "мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада".