Під час Маршу рівності не було грубих порушень порядку – поліція

Під час Маршу рівності в неділю в Києві не було затриманих та постраждалих, а також грубих порушень громадського порядку.

Про це повідомив лава Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, який транслював канал 112 Україна.

"Не було затриманих і ніяких грубих порушень громадського порядку взагалі" – сказав він.

У свою чергу, голова київської поліції Андрій Крищенко додав, що "з учасників маршу жодна особа до поліції не звернулася щодо противоправних дій відносно них".

Крищенко також наголосив, що поліція не перешкоджала противникам Маршу рівності, які не чинили протиправних дій, а "в мирний спосіб вигукували свої гасла, вели дискусію".

"Ми не надавали переваги тій чи іншій стороні", - підкреслив він.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що у Марші взяло участь близько 3,5 тисяч людей.

Безпосередньо в охороні Маршу було задіяно 2,5 тисячі поліцейських, загалом в охороні громадського порядку в центрі Києва – 5 тисяч.