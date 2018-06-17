Во время Марша равенства не было грубых нарушений порядка - полиция

Во время Марша равенства в воскресенье в Киеве не было задержанных и пострадавших, а также грубых нарушений общественного порядка.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге, который транслировал канал 112 Украина.

"Не было задержанных и никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - сказал он.

В свою очередь, председатель киевской полиции Андрей Крищенко добавил, что "из участников марша ни один человек в полицию не обратился относительно противоправных действий в отношении них".

Крищенко также отметил, что полиция не препятствовала противникам Марша равенства, которые не совершали противоправных действий, а "мирным путем выкрикивали свои лозунги, вели дискуссию".

"Мы не предоставляли преимущества той или иной стороне", - подчеркнул он.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в Марше приняли участие около 3,5 тысяч человек.

Непосредственно в охране Марша было задействовано 2,5 тысячи полицейских, всего в охране общественного порядка в центре Киева – 5 тысяч.