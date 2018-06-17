ООС: Бойовики ведуть провокаційні обстріли з великого калібру

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Неділя, 17 червня 2018, 13:09

У зоні проведення операції об'єднаних сил станом на 9:00 17 червня бойовики здійснили кілька прицільних провокаційних обстрілів із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомили у штабі ООС у неділю.

З початку доби втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, минулої доби було знищено одного бойовика НЗФ. 

"Провокації фіксувалися поблизу Гнутового і Павлополя. Українські військові застосовують у відповідь штатне піхотне озброєння", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, у суботу на лінії зіткнення було зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння відкривали 9 разів.  

Під час бойових дій минулої доби двоє українських військових зазнали поранень. 

Теми: Донбас Мінські угоди
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