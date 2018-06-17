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ООС: Боевики ведут провокационные обстрелы из крупного калибра

Воскресенье, 17 июня 2018, 13:09

В зоне проведения операции объединенных сил по состоянию на 9:00 17 июня боевики совершили несколько прицельных провокационных обстрелов с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в штабе ООС в воскресенье.

С начала суток потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, за минувшие сутки был уничтожен один боевик НВФ.

"Провокации фиксировались вблизи Гнутово и Павлополя. Украинские военные применяют в ответ штатное пехотное вооружение", - сообщили в штабе.

Напомним, по данным штаба ООС, в субботу на линии соприкосновения было зафиксировано 27 прицельных обстрелов со стороны боевиков по позициям подразделений ООС, огонь из штатного пехотного вооружения открывали 9 раз.

В ходе боевых действий за минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.

Темы: ДонбассМинские соглашения
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