Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія ОБСЄ зафіксувала наслідки обстрілів у житлових районах на Донбасі

Неділя, 17 червня 2018, 13:38

Місія ОБСЄ зафіксувала пошкодження в результаті обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї в житлових районах н.п. Пікузи, Докучаєвськ, Голубовське і Голубівка, а також біля Богданівки.

Згідно зі звітом місії, у Пікузах, непідконтрольних українській стороні, зафіксували воронку, яка виникла в результаті розриву снаряда СПГ-9, 73 мм, випущеного із західного-південно-західного напрямку.

Пошкодження від такого ж снаряда були помічені у стіні покинутої будівлі сільради Пікуз, а покрівля будівлі була зруйнована в результаті попадання мінометної міни 82 мм.

У Докучаєвську в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку зафіксували дірки від куль у вікні, що виходить на захід. За оцінкою місії, вони виникли в результаті попадання боєприпасів (7,62 мм), випущених з озброєння невстановленого типу з західного напрямку.

У  н.п. Голубівка, непідконтрольному українській стороні, дах і стіна житлового одноповерхового будинку на вул. Севастопольській були зруйновані внаслідок попадання артснаряду невстановленого типу, випущеного з західного напрямку.

За інформацією місії, пошкодження були викликані обстрілом, який стався ввечері 14 червня.

Також місія ОБСЄ зафіксувала воронки у полі на південь від автодороги, яка веде від н.п.Новогнатівка до н.п.Богданівка, а також на північний захід від блокпоста ЗСУ, розташованого на західному в'їзді до Богданівки.

Раніше у штабі ООС повідомили, що внаслідок мінометного обстрілу Новотошківського 15 червня було пошкоджено щонайменше 22 квартири багатоповерхівки.

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄМінські угодизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: