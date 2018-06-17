Місія ОБСЄ зафіксувала наслідки обстрілів у житлових районах на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала пошкодження в результаті обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї в житлових районах н.п. Пікузи, Докучаєвськ, Голубовське і Голубівка, а також біля Богданівки.

Згідно зі звітом місії, у Пікузах, непідконтрольних українській стороні, зафіксували воронку, яка виникла в результаті розриву снаряда СПГ-9, 73 мм, випущеного із західного-південно-західного напрямку.

Пошкодження від такого ж снаряда були помічені у стіні покинутої будівлі сільради Пікуз, а покрівля будівлі була зруйнована в результаті попадання мінометної міни 82 мм.

У Докучаєвську в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку зафіксували дірки від куль у вікні, що виходить на захід. За оцінкою місії, вони виникли в результаті попадання боєприпасів (7,62 мм), випущених з озброєння невстановленого типу з західного напрямку.

У н.п. Голубівка, непідконтрольному українській стороні, дах і стіна житлового одноповерхового будинку на вул. Севастопольській були зруйновані внаслідок попадання артснаряду невстановленого типу, випущеного з західного напрямку.

За інформацією місії, пошкодження були викликані обстрілом, який стався ввечері 14 червня.

Також місія ОБСЄ зафіксувала воронки у полі на південь від автодороги, яка веде від н.п.Новогнатівка до н.п.Богданівка, а також на північний захід від блокпоста ЗСУ, розташованого на західному в'їзді до Богданівки.

Раніше у штабі ООС повідомили, що внаслідок мінометного обстрілу Новотошківського 15 червня було пошкоджено щонайменше 22 квартири багатоповерхівки.