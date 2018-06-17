Миссия ОБСЕ зафиксировала последствия обстрелов в жилых районах на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения в результате обстрелов и стрельбы из стрелкового оружия в жилых районах н.п. Пикузы, Докучаевск, Голубовское и Голубовка, а также возле Богдановки.

Согласно отчету миссии, в Пикузах, неподконтрольных украинской стороне, зафиксировали воронку, которая возникла в результате разрыва снаряда СПГ-9, 73 мм, выпущенного с западно-юго-западного направления.

Повреждения от такого же снаряда были замечены в стене заброшенного здания сельсовета Пикуз, а кровля здания была разрушена в результате попадания минометной мины 82 мм.

В Докучаевске в квартире пятиэтажного жилого дома зафиксировали дырки от пуль в окне, выходящем на запад. По оценке миссии, они возникли в результате попадания боеприпасов (7,62 мм), выпущенных из вооружения неустановленного типа с западного направления.

В н. п. Голубовка, неподконтрольном украинской стороне, крыша и стена жилого одноэтажного дома на ул. Севастопольской разрушены в результате попадания артснаряда неустановленного типа, выпущенного с западного направления.

По информации миссии, повреждения были вызваны обстрелом, который произошел вечером 14 июня.

Также миссия ОБСЕ зафиксировала воронки в поле к югу от автодороги, ведущей из н.п. Новогнатовка до н.п.Богдановка, а также к юго-западу от блокпоста ВСУ, расположенного на западном въезде в Богдановку.

Ранее в штабе ООС сообщили, что в результате минометного обстрела Новотошковского 15 июня повреждены не менее 22 квартир многоэтажки.