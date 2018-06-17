Хармс: мене систематично дезінформували від імені Райніна

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Неділя, 17 червня 2018, 16:54

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом Петром Порошенком законопроекту про рівні права.

Про це вона написала у Twitter після спростування Адміністрацією президента факту дзвінка до неї.

"Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента", - зазначила вона.

"Це був мій власний досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити", - додала євродепутат.

Вона підкреслила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю "Київ Прайд" є значним успіхом для України та прогресом у громадянських правах та рівноправності українців.

Як повідомлялося, у неділю депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права.

Радник Хармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутата представився нібито головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка "стосуватиметься прав ЛГБТ українців, в рамках європейських законодавчих стандартів". 

У свою чергу в департаменті інформаційної політики Адміністрації президента заявили, що подібних дзвінків на адресу Хармс з АП не здійснювали, висловивши припущення, що євродепутат стала жертвою розіграшу. 

Українська правда
Теми: Європарламент Порошенко ЛГБТ
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