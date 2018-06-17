Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хармс: меня систематически дезинформировали от имени Райнина

Воскресенье, 17 июня 2018, 16:54
Хармс: меня систематически дезинформировали от имени Райнина

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформации относительно подготовки президентом Петром Порошенко законопроекта о равных правах.

Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента", - отметила она.

"Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло вызвать", - добавила евродепутат.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье "Киев Прайд" является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправии украинцев.

Как сообщалось, депутат Европарламента Ребекка Хармс в воскресенье заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы головой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ Украинский, в рамках европейских законодательных стандартов".

В свою очередь в департаменте информационной политики Администрации президента заявили, что подобных звонков в адрес Хармс из АП не осуществляли, высказав предположение, что она стала жертвой розыгрыша.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропарламентПорошенкоЛГБТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Европарламент
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: