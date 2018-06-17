Хармс: меня систематически дезинформировали от имени Райнина

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформации относительно подготовки президентом Петром Порошенко законопроекта о равных правах.

Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента", - отметила она.

I would like to underline that the incident doesn’t affect the fact that today’s #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Ukrainian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko @MiRo_SPD — Rebecca Harms (@RebHarms) June 17, 2018

"Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло вызвать", - добавила евродепутат.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье "Киев Прайд" является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправии украинцев.

Как сообщалось, депутат Европарламента Ребекка Хармс в воскресенье заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы головой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ Украинский, в рамках европейских законодательных стандартов".

В свою очередь в департаменте информационной политики Администрации президента заявили, что подобных звонков в адрес Хармс из АП не осуществляли, высказав предположение, что она стала жертвой розыгрыша.