Хармс: меня систематически дезинформировали от имени Райнина

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформации относительно подготовки президентом Петром Порошенко законопроекта о равных правах.

Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента", - отметила она.

I would like to underline that the incident doesn’t affect the fact that today’s #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Ukrainian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko @MiRo_SPD