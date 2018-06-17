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АП: Хармс могли розіграти щодо законопроекту про рівні права

Неділя, 17 червня 2018, 13:51

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права "щодо прав ЛГБТ українців в рамках європейських законодавчих стандартів".

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це Хармс заявила у Києві після завершення "Маршу рівності". 

"Вранці (17 червня - ред.) мені зателефонували з Банкової (адміністрації президента - ред.) і президент Порошенко поінформував мене, що він не лише підтримує Марш рівності, а й має намір подати проект закону про рівні права наступного тижня", – повідомила Хармс. 

Вона зазначила, що схвалює це рішення і розцінює його як "значний крок на підтримку демократичного розвитку України".

Радник Хармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутата представився нібито головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка " стосуватиметься прав ЛГБТ українців, в рамках європейських законодавчих стандартів". 

У свою чергу у департаменті інформаційної політики адміністрації президента заявили, що подібних дзвінків на адресу Хармс з АП не здійснювали, висловивши припущення, що інформація - "розіграш". 

"Ребекка Хармс, скоріш за все, стала жертвою розіграшу. Від АП до неї не телефонували. Ми повністю спростовуємо внесення до ВР законопроектів, про які говорить пані Хармс", – повідомили "Українській правді" в АП. 

17 червня у центрі Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд", участь в якому взяли кілька тисяч осіб. 

У Нацполіції повідомили, що під час Маршу затриманих та постраждалих не було, як і грубих порушень громадського порядку, жодна особа до поліції не звернулася щодо противоправних дій.  В охороні Маршу було задіяно 2,5 тисячі поліцейських, загалом в охороні громадського порядку в Києві – 5 тисяч. 

Разом з тим перед початком Маршу вранці у Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14, до управлінь поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень було доправлено 57 осіб

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствоЛГБТПорошенко
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