Хармс: Порошенко готує законопроект про рівні права

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Неділя, 17 червня 2018, 13:51

Наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права "щодо прав ЛГБТ українців в рамках європейських законодавчих стандартів".

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це у Києві після завершення "Маршу рівності" заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс.  

"Вранці (17 червня - ред.) мені зателефонували з Банкової (адміністрації президента - ред.) і президент Порошенко поінформував мене, що він не лише підтримує Марш рівності, а й має намір подати проект закону про рівні права наступного тижня", – повідомила Хармс. 

Вона зазначила, що схвалює це рішення і розцінює його як "значний крок на підтримку демократичного розвитку України".

У свою чергу радник Хармс Максим Еріставі уточнив, що через керівника АП Порошенко поінформував євродепутата про свою законодавчу ініціативу, яка "буде стосуватися прав ЛГБТ українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".

17 червня у центрі Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд", участь в якому взяли кілька тисяч осіб. 

У Нацполіції повідомили, що під час Маршу затриманих та постраждалих не було, як і грубих порушень громадського порядку, жодна особа до поліції не звернулася щодо противоправних дій.  В охороні Маршу було задіяно 2,5 тисячі поліцейських, загалом в охороні громадського порядку в Києві – 5 тисяч. 

Разом з тим перед початком Маршу вранці у Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14, до управлінь поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень було доправлено 56 осіб. 

Один з представників С14 Євген Карась згодом заявив, що поліція "жорстко побила та залила газом учасників мирної акції протесту, одному з учасників зламали ногу, багато струсів мозку та забоїв ребер". За його словами, точна кількість поранених встановлюється, а під час сутички правоохоронцями було "украдено багато особистих речей - мобільні телефони, відеокамери, гаманці".   

"Після затримання і побиття декілька десятків націоналістів протестують біля Шевченківського РУВС", - зазначив він. 

Теми: законодавство ЛГБТ Порошенко
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