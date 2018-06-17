Бойовики в неділю стріляли 3 рази

17 червня російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку.

Об'єднані сили на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат не зафіксовано.