Боевики в воскресенье стреляли 3 раза
Воскресенье, 17 июня 2018, 19:10
17 июня российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.
Отмечается, что противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.
Объединенные силы на провокации врага не отвечали. В текущие сутки потерь не зафиксировано.
Украинская правда