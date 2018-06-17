Боевики в воскресенье стреляли 3 раза

17 июня российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.

Объединенные силы на провокации врага не отвечали. В текущие сутки потерь не зафиксировано.