Екс-радник Трампа розповів про відмову від пропозиції росіянина щодо компромату на Клінтон

Колишній радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун визнав, що у 2016 році зустрічався з росіянином, який запропонував купити компромат на Гілларі Клінтон за $2 млн. Стоун пропозицію відхилив.

Про це повідомляє The Washington Times.

"Стоун розповів, що зустрічався з росіянином, який стверджував, що має компромат, котрий допоже Трампу перемогти на президентських виборах.

Чоловік, який назвався Генрі Грінбергом, заявив, що має компрометуючі дані про Клінтон і просив за них 2 мільйони доларів", - пише видання.

За словами Стоуна, він відповів на пропозицію так: "Ви не розумієте Дональда Трампа - він ні за що не платить".

Співробітники штабу Трампа вважають, що за пропозицією стояли спецслужби США, які хотіли нашкодити кандидату від республіканців.

На зустрічі зі Стоуном Грінберг представився інформатором ФБР. У судових документах за 2015 рік він фігурує під іменем Генрі Окнянський, під яким він нібито працював на ФБР 17 років. Спецслужба відмовилась коментувати цю інформацію.

Сам Грінберг заявив, що припинив роботу інформатором після 2013 року.

Стоун обговорював зустріч з представником штабу Трампа Майклом Капуто і назвав можливу угоду "марною тратою часу".

Видання наголошує, що Капуто і Стоун у ході розслідування російського втручання у вибори в США, яке проводив Конгрес, приховали факт зустрічі. Зараз справу розслідує спецпрокурор Роберт Мюллер.

Раніше адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявив, що розслідування щодо ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа із Кремлем саме має стати предметом розслідування.

"Я вважаю, що розслідування (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) саме має стати предметом розслідування. Не через Мюллера, а через це нині уже майже незаконне і дуже неетичне розслідування російського сліду", - заявив Джуліані.

Він додав, що пропоноване ним розслідування має проводити міністерство юстиції, а сам Мюллер та його команда не мають стати його предметом.

Сам Трамп вкотре назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

"Не було ніякої змови з росіянами, тож тепер вони шукають перешкоджання (правосуддю - ред.) у відсутності змови з росіянами. Гучна змова з росіянами була фальшивкою", - заявив президент США у Twitter і поскаржився на "подвійні стандарти" через відсутність розслідування щодо Клінтон.