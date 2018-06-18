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Экс-советник Трампа рассказал об отказе от предложения россиянина о компромате на Клинтон

Понедельник, 18 июня 2018, 01:45
Экс-советник Трампа рассказал об отказе от предложения россиянина о компромате на Клинтон

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признал, что в 2016 году встречался с россиянином, который предложил купить компромат на Хиллари Клинтон за $2 млн. Стоун предложение отклонил.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Стоун рассказал, что встречался с россиянином, который утверждал, что имеет компромат, который поможет Трампу победить на президентских выборах.

Мужчина, назвавшийся Генри Гринбергом, заявил, что имеет компрометирующие данные о Клинтон и просил за них 2 миллиона долларов", - пишет издание.

По словам Стоуна, он ответил на предложение так: "Вы не понимаете Дональда Трампа - он ни за что не платит".

Сотрудники штаба Трампа считают, что за предложением стояли спецслужбы США, которые хотели навредить кандидату от республиканцев.

На встрече со Стоуном Гринберг представился информатором ФБР. В судебных документах 2015 года он фигурирует под именем Генри Окнянський, под которым он якобы работал на ФБР 17 лет. Спецслужба отказалась комментировать эту информацию.

Сам Гринберг заявил, что прекратил работу информатором после 2013 года.

Стоун обсуждал встречу с представителем штаба Трампа Майклом Капуто и назвал возможную сделку "пустой тратой времени".

Издание подчеркивает, что Капуто и Стоун в ходе расследования российского вмешательства в выборы в США, которое проводил Конгресс, скрыли факт встречи. Сейчас дело расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что расследование относительно вероятных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем само должно стать предметом расследования.

"Я считаю, что расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) само должно стать предметом расследования. Не из-за Мюллера, а из-за этого сейчас уже почти незаконного и очень неэтичного расследования российского следа", - заявил Джулиани.

Он добавил, что предлагаемое им расследование должно проводить Министерство юстиции, а сам Мюллер и его команда не должны стать его предметом.

Сам Трамп снова назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм".

"Не было никакого заговора с русскими, и теперь они ищут препятствование (правосудию - ред.) в отсутствии сговора с русскими. Громкий заговор с русскими был фальшивкой", - заявил президент США в Twitter и пожаловался на "двойные стандарты" из-за отсутствия расследования в отношении Хиллари Клинтон.

Темы: СШАТрампвиборыРосcия
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