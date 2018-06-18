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Парубій: У Ради спливає термін для ухвалення закону про нацбезпеку та оборону

Понеділок, 18 червня 2018, 11:26

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент має до кінця тижня ухвалити закон про національну безпеку та оборону, оскільки це є кінцевий термін перед проведенням самміту НАТО.

Про це він сказав під час погоджувальної ради у понеділок.

За його словами, найближчого пленарного тижня планується розглянути блок питань з нацбезпеки на оборони, серед яких є один фундаментальний закон.

Він  додав, що профільний комітет з головами фракцій уже ухвалив всі правки і у вівторок має відбутися ще одне засідання, тож Рада зможе приступити до розгляду закону у другому читанні у середу.

"Цього тижня є крайній термін, коли ми мали би його ухвалити, оскільки у липні відбудеться самміт НАТО і нам дуже важливо, щоб до самміту ми могли продемонструвати, що Україна готова до співпраці з НАТО і йде шляхом реформ", - сказав Парубій.

"У вівторок комітет обіцяє провести засідання, відповідно у середу ми можемо розпочати їх розгляд, а у четвер завершити об 11-12 годині і вийти на заключне рішення по питанню безпеки і оборони", - додав голова парламенту.

Він також зазначив, що цього тижня депутати також мають розглянути ряд питань, що стосуються ветеранів АТО, захисту дітей, які не встигли ухвалити до червня, а також блок питань щодо  культури та антикорупційного суду і ратифікація угод з ЄС.

Парубій додав, що сподівається, що Рада зможе об'єднатися довкола міжнародних  зобов'язань.

Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.

За законопроект №8068 проголосували 265 депутатів.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що президентський законопроект готували з залученням експертів НАТО, Євросоюзу й США.

За його словами, цей документ – "рамковий", він визначає лише загальні обриси системи забезпеченні нацбезпеки і "фундаментальні національні інтереси": забезпечення державного суверенітету й територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір, набуття членства у ЄС та НАТО.

Яна Міланова, УП
Теми: ПарубійВерховна Радазаконодавство
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