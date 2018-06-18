Парубій: У Ради спливає термін для ухвалення закону про нацбезпеку та оборону
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент має до кінця тижня ухвалити закон про національну безпеку та оборону, оскільки це є кінцевий термін перед проведенням самміту НАТО.
Про це він сказав під час погоджувальної ради у понеділок.
За його словами, найближчого пленарного тижня планується розглянути блок питань з нацбезпеки на оборони, серед яких є один фундаментальний закон.
Він додав, що профільний комітет з головами фракцій уже ухвалив всі правки і у вівторок має відбутися ще одне засідання, тож Рада зможе приступити до розгляду закону у другому читанні у середу.
"Цього тижня є крайній термін, коли ми мали би його ухвалити, оскільки у липні відбудеться самміт НАТО і нам дуже важливо, щоб до самміту ми могли продемонструвати, що Україна готова до співпраці з НАТО і йде шляхом реформ", - сказав Парубій.
"У вівторок комітет обіцяє провести засідання, відповідно у середу ми можемо розпочати їх розгляд, а у четвер завершити об 11-12 годині і вийти на заключне рішення по питанню безпеки і оборони", - додав голова парламенту.
Він також зазначив, що цього тижня депутати також мають розглянути ряд питань, що стосуються ветеранів АТО, захисту дітей, які не встигли ухвалити до червня, а також блок питань щодо культури та антикорупційного суду і ратифікація угод з ЄС.
Парубій додав, що сподівається, що Рада зможе об'єднатися довкола міжнародних зобов'язань.
Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.
За законопроект №8068 проголосували 265 депутатів.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що президентський законопроект готували з залученням експертів НАТО, Євросоюзу й США.
За його словами, цей документ – "рамковий", він визначає лише загальні обриси системи забезпеченні нацбезпеки і "фундаментальні національні інтереси": забезпечення державного суверенітету й територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір, набуття членства у ЄС та НАТО.