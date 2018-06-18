Парубий: У Рады истекает срок для принятия закона о нацбезопасности и обороне

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент должен до конца недели принять закон о национальной безопасности и обороне, поскольку это конечный срок перед проведением саммита НАТО.

Об этом он сказал во время согласительного совета в понедельник.

По его словам, на ближайшей пленарной неделе планируется рассмотреть блок вопросов по нацбезопасности и обороне, среди которых есть один фундаментальный закон.

Он добавил, что профильный комитет с председателями фракций уже принял все правки и во вторник состоится еще одно заседание, поэтому Рада сможет приступить к рассмотрению закона во втором чтении в среду.

"На этой неделе крайний срок, когда мы должны были его принять, поскольку в июле состоится саммит НАТО и нам очень важно, чтобы к саммиту мы могли продемонстрировать, что Украина готова к сотрудничеству с НАТО и идет по пути реформ", - сказал Парубий.

"Во вторник комитет обещает провести заседание, соответственно в среду мы можем начать их рассмотрение, а в четверг завершить в 11-12 часов и выйти на заключительное решение по вопросу безопасности и обороны", - добавил глава парламента.

Он также отметил, что на этой неделе депутаты также должны рассмотреть ряд вопросов, которые касаются ветеранов АТО, защиты детей, которые не успели принять до июня, а также блок вопросов культуры и антикоррупционного суда и ратификация соглашений с ЕС.

Парубий добавил, что надеется, что Рада сможет объединиться вокруг международных обязательств.

Как сообщалось, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.

За законопроект №8068 проголосовали 265 депутатов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что президентский законопроект готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США.

По его словам, этот документ – "рамочный", он определяет лишь общие очертания системы обеспечении нацбезопасности и "фундаментальные национальные интересы": обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.