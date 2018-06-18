У зоні ООС постраждали військові медики – Міноборони
За добу 17 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил троє українських військових отримали бойові травмування.
Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони
"За минулу добу бойових травмувань зазнали троє наших бійців. Серед травмованих, військові медики, які під час обстрілу наших укріплень, займалися евакуацією пораненого захисника", – йдеться в повідомленні.
За даними штабу, всіх поранених і травмованих оперативно доставили до лікувального закладу, стан їх здоров’я характеризується як задовільний.