В зоне ООС ранены военные медики – Минобороны

За сутки 17 июня в зоне проведения операции Объединенных сил трое украинских военных получили боевые травмы.



Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны



"За прошедшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов. Среди травмированных, военные медики, которые во время обстрела наших укреплений, занимавшихся эвакуацией раненого защитника", – говорится в сообщении.



По данным штаба, всех раненых и травмированных оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.