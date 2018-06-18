В зоне ООС ранены военные медики – Минобороны

955 просмотров
Понедельник, 18 июня 2018, 12:59

За сутки 17 июня в зоне проведения операции Объединенных сил трое украинских военных получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны

"За прошедшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов. Среди травмированных, военные медики, которые во время обстрела наших укреплений, занимавшихся эвакуацией раненого защитника", – говорится в сообщении.

По данным штаба, всех раненых и травмированных оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
По теме
Боевики в воскресенье стреляли 3 раза 17 июня 2018, 19:10
ООС: 2 военных ранены, боевики шли в наступление 17 июня 2018, 08:15
ООС: вблизи Золотого боевики пытались продвинуться вперед 16 июня 2018, 20:01
Все новости
Главные новости
ВСП одобрил президентский законопроект о создании Антикорсуда
В схеме хищения средств из "Укрнафты" были задействованы 254 компании – СМИ
Кремль не считает нарушением договоренностей недопуск к Сенцову и Карпюку
Совет ЕС продлил на год запрет на инвестиции в Крым
Все новости
бренд

5 украинских брендов, которые шьют дождевики

семья

10 ежедневных привычек, которые усилят вашу связь с ребенком

Поиск по сайту
Архив
Весь архів