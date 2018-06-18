В зоне ООС ранены военные медики – Минобороны
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Понедельник, 18 июня 2018, 12:59
За сутки 17 июня в зоне проведения операции Объединенных сил трое украинских военных получили боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны
"За прошедшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов. Среди травмированных, военные медики, которые во время обстрела наших укреплений, занимавшихся эвакуацией раненого защитника", – говорится в сообщении.
По данным штаба, всех раненых и травмированных оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.
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