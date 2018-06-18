Нардеп Барна пропонує ввести штраф за публічний прояв сексуальної орієнтації

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Понеділок, 18 червня 2018, 13:30
Барна відомий "екстравагантними" вчинками

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Барна пропонує Верховній Раді ввести штрафування за "публічний прояв сексуальної орієнтації".

Про це йдеться в його законопроекті №8489, зареєстрованому 15 червня.

Згідно з документом, пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 180-2.

"Виготовлення, поширення продукції, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи, та публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-яких видів сексуальної орієнтації, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 300 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тисячі гривень до 51 тисячі гривень)", – йдеться в законопроекті.

Ті самі дії, вчинені повторно нардеп пропонує карати штрафом від 600 до 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10,2 тис. грн до 102 тис. грн) і громадськими роботами строком від 40 до 60 годин.

Під публічними діями, спрямованими на пропаганду будь-якої сексуальної орієнтації пропонується розуміти "публічні марші, відриті зібрання, фестивалі, публічне використання специфічної символіки, поширення тематичних матеріалів у засобах масової інформації чи мережі Інтернет".

На думку Барни, останнім часом відбувається "моральний занепад суспільства, пов'язаний із радикалізмом, насильством, пропагандою порнографії, сексуальними маршами".

За його словами, потрібно обмежити подібні публічні заходи, щоб "підвищити моральність українського суспільства".

 
 

17 червня в Києві пройшов традиційний Марш рівності, в якому, за даними УП від співрозмовників з правоохоронних органів, взяли участь 3-3,5 тисячі людей

За даними руху "Чесно", Олег Барна фігурував у кримінальних провадженнях. Зокрема його обвинувачували у завданні тілесних ушкоджень легкої або середньої тяжкості голові Чортківської РДА Тарасу Капусті.

Валентина Романенко, УП
Теми: права людини законодавство Верховна Рада
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