Нардеп Барна предлагает ввести штраф за публичное проявление сексуальной ориентации

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Понедельник, 18 июня 2018, 13:30
Барна известен "экстравагантными" поступками

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна предлагает Верховной Раде ввести штрафыза "публичное проявление сексуальной ориентации".

Об этом говорится в его законопроекте №8489, зарегистрированном 15 июня.

Согласно документу, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2.

"Изготовление, распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации человека, и публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, влекут за собой наложение штрафа в размере от 300 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи гривен до 51 тысячи гривен) ", - говорится в законопроекте.

Те же действия, совершенные повторно, нардеп предлагает наказывать штрафом от 600 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 10,2 тыс. грн до 102 тыс. грн) и общественными работами сроком от 40 до 60 часов.

Под публичными действиями, направленными на пропаганду любой сексуальной ориентации предлагается понимать "публичные марши, отрытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в средствах массовой информации или сети Интернет".

По мнению Барны, в последнее время происходит "моральный упадок общества, связанный с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами".

По его словам, нужно ограничить подобные публичные мероприятия, чтобы "повысить нравственность украинского общества".

 
 

17 июня в Киеве прошел традиционный Марш равенства, в котором, по данным УП от собеседников из правоохранительных органов, приняли участие 3-3,5 тысячи человек.

По данным движения "Чесно", Олег Барна фигурировал в уголовных процессах. В частности его обвиняли в нанесении телесных повреждений легкой или средней тяжести главе Чертковской РГА Тарасу Капусте.

Валентина Романенко, УП
Темы: права человека законодательство Верховная Рада
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