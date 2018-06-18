"Суд" у Криму переніс оголошення вироку у "справі 26 лютого"

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Понеділок, 18 червня 2018, 16:15

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс оголошення вироку фігурантам "справи 26 лютого".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Наступне засідання призначили на 10 ранку 19 червня.

Оголошення вироку у цій справі вже переносили 13 і 18 липня.

Вирок стосується кримськотатарських активістів - Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова.

26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо  по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу.

25 жовтня 2017 року Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.

Українська правда
Теми: Крим суд кримські татари
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