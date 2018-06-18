"Суд" в Крыму перенес оглашение приговора по "делу 26 февраля"
Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес оглашение приговора фигурантам "дела 26 февраля".
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Следующее заседание назначили на 10 утра 19 июня.
Оглашение приговора по этому делу уже переносили 13 и 18 июля.
Приговор касается крымскотатарских активистов - Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Арсена Юнусова.
26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.
Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.
Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса.
25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым оккупанты выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.