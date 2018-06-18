"Суд" в Крыму перенес оглашение приговора по "делу 26 февраля"​

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес оглашение приговора фигурантам "дела 26 февраля"​.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Следующее заседание назначили на 10 утра 19 июня.

Оглашение приговора​ по этому делу уже ​переносили 13 и 18 июля.

Приговор касается крымскотатарских активистов - Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Арсена Юнусова.

26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса.

25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым оккупанты выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.