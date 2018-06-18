Суд арештував російського поплічника "ДНР"

Суд взяв під варту громадянина РФ Ігоря Кімаковського, обвинуваченого в розв’язуванні війни за допомогу так званій "ДНР".

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"18.06.18 за клопотанням процесуального керівника Красноармійським місцевим судом обвинуваченому Кімаковському І.В. обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та заарештовано в залі суду", - написала Сарган.

15 червня суд відпустив з-під варти Ігоря Кімаковського.

Кімаковський – колишній викладач Санкт-Петербурзького аграрного університету. Українські прикордонники затримали його в Березовому Донецької області. На блокпосту обвинувачений пред'явив їм посвідчення "снайпера ДНР" на ім'я Артема Сергєєва, при собі у нього був пістолет Макарова. Особистість Кімаковского прикордонники встановили після проведення обшуку в його автомобілі з російськими номерами.

Кімаковському інкримінують кілька статей: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Найтяжчі статті передбачають позбавлення волі на строк до 15 років та можливість конфіскації майна.