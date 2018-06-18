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Суд арештував російського поплічника "ДНР"

Понеділок, 18 червня 2018, 20:41
Суд арештував російського поплічника ДНР

Суд взяв під варту громадянина РФ Ігоря Кімаковського, обвинуваченого в розв’язуванні війни за допомогу так званій "ДНР".

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"18.06.18 за клопотанням процесуального керівника Красноармійським місцевим судом обвинуваченому Кімаковському І.В. обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та заарештовано в залі суду", - написала Сарган.

15 червня суд відпустив з-під варти Ігоря Кімаковського.

Кімаковський – колишній викладач Санкт-Петербурзького аграрного університету. Українські прикордонники затримали його в Березовому Донецької області. На блокпосту обвинувачений пред'явив їм посвідчення "снайпера ДНР" на ім'я Артема Сергєєва, при собі у нього був пістолет Макарова. Особистість Кімаковского прикордонники встановили після проведення обшуку в його автомобілі з російськими номерами.

Кімаковському інкримінують кілька статей: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї; вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Найтяжчі статті передбачають позбавлення волі на строк до 15 років та можливість конфіскації майна.

Українська правда
Теми: судОРДЛОРосія
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