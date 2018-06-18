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Суд арестовал российского соратника "ДНР"

Понедельник, 18 июня 2018, 20:41
Суд арестовал российского соратника ДНР

Суд взял под стражу гражданина РФ Игоря Кимаковского, обвиняемого в развязывании войны за помощь так называемой "ДНР".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был арестован в зале суда", - написала Сарган.

15 июня суд отпустил из-под стражи Игоря Кимаковского.

Кимаковский – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" по имени Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами.

Россиянину инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Самые тяжелые статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и возможность конфискации имущества.

Украинская правда

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Темы: судОРДЛОРосcия
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