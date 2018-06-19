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Правила для дронів – поки рекомендації, для журналістів заборони немає

Вівторок, 19 червня 2018, 12:46

Заборони використовувати безпілотні літальні апарати для журналістської роботи поки що немає.

Як повідомляє юрист Масі Найєм, про це міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав під час громадського обговорення проекту "Правил надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України"

За словами Омеляна, правила використання повітряного простору мають відповідати європейським директивам.

Громадське обговорення проекту авіаційних правил
Громадське обговорення проекту авіаційних правил
Фото Масі Найєма

"Наразі немає жодних обмежень для журналістів (при використанні БПЛА). Прохання надати письмові пропозиції щодо таких правил до кінця червня", – повідомив Масі Найєм.

"І ще, правила – не введені в дію. Це – рекомендації. Відповідальності за використання БПЛА немає, якщо немає негативних наслідків", – додав він.

11 червня повідомлялося, що Державна авіаційна служба встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден вагою до 2 кілограм.

Зокрема, польоти повинні виконуватися лише вдень, на висоті до 50 м, зі швидкістю до 160 км/год й на відставні не менше 30 м до людей.

Державіаслужба забороняє політ дронів над стратегічними об’єктами й силовими відомствами, місцями спецоперацій, аварій та катастроф. Для таких польотів потрібен дозвіл.

Крім того, безпілотники не повинні кружляти над дорогами державного значення, центральними вулицями й лініями електропередач.

13 червня депутати Європейського парламенту затвердили нові принципи ЄС для безпілотників та операторів дронів для забезпечення загального рівня безпеки.

Олена Рощенко, УП
Теми: авіаОмелян
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