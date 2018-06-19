Правила для дронов – пока рекомендации, для журналистов запрета нет

Запрета использовать беспилотные летательные аппараты для журналистской работы пока нет.



Как сообщает юрист Маси Найем, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во время общественного обсуждения проекта "Правил предоставления разрешений на выполнение полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины"



По словам Омеляна, правила использования воздушного пространства должны соответствовать европейским директивам.



Общественное обсуждение проекта авиационных правил Фото Маси Найема

"Сейчас нет никаких ограничений для журналистов (при использовании БПЛА). Просьба предоставить письменные предложения по таким правилам до конца июня", – сообщил Маси Найем.



"И еще, правила – не введены в действие. Это – рекомендации. Ответственность за использование БПЛА нет, если нет негативных последствий", – добавил он.

11 июня сообщалось, что Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 килограмм.

В частности, полеты должны выполняться только днем, на высоте до 50 м, со скоростью до 160 км/ч и на расстоянии не менее 30 м до людей.



Госавиаслужба запрещает полет беспилотников над стратегическими объектами и силовыми ведомствами, местами спецопераций, аварий и катастроф. Для таких полетов требуется разрешение.



Кроме того, беспилотники не должны кружить над дорогами государственного значения, центральным улицам и линиями электропередач.

13 июня депутаты Европейского парламента утвердили новые принципы ЕС для беспилотников и операторов дронов для обеспечения общего уровня безопасности.