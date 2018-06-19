Кримський "суд" дав умовні терміни фігурантам "справи 26 лютого"

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив до умовних термінів фігурантів справи про сутички 26 лютого 2014 року під Верховною Радою Криму.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі засудили до 4 років 6 місяців умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемірова до 4 років умовно, Ескендера Емірвалієва до 3 років 6 місяців умовно і випробувальним терміном 3 роки кожному", – йдеться в повідомленні.

Запобіжні заходи обвинувачених залишили в силі до вступу вироку в силу.

Для Мустафи Дегерменджі і Алі Асанова підконтрольна Кремлю прокуратура просила 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки.

Ескендеру Кантемірову, Арсену Юнусову та Ескендеру Емірваліеву "обвинувачення" хотіло дати по 3 з половиною роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на два роки.

26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу.

25 жовтня 2017 року Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.