Крымский "суд" дал условные сроки фигурантам "дела 26 февраля"

324 просмотра
Вторник, 19 июня 2018, 13:30

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил к условным срокам фигурантов дела о драке 26 февраля 2014 под Верховной Радой Криму.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно и испытательным сроком 3 года каждому", – говорится в сообщении.

Меры пресечения обвиняемых оставили в силе до вступления приговора в силу.

Для Мустафы Дегерменджи и Али Асанова подконтрольная Кремлю прокуратура просила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Эскендеру Кантемирову, Арсену Юнусова и Эскендеру Кантемирову "обвинения" хотело дать по 3 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса.

25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым оккупанты выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым аннексия крымские татары
powered by lun.ua
По теме
Госдеп прокомментировал информацию о заявлении Трампа: Позиция США по Крыму неизменна 19 июня 2018, 07:13
Климкин не верит, что Трамп считает Крым российским 18 июня 2018, 23:02
Главные новости дня – за 60 секунд 18 июня 2018, 21:03
Все новости
Главные новости
Крымский "суд" дал условные сроки фигурантам "дела 26 февраля"
Денисова: Договоренности с Москальковой снова сорваны
Умер Иван Драч
Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок
Все новости
здоровье

6 способов уменьшить чувствительность зубов

семья

13 веселых комиксов о буднях отцовства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів