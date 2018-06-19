Крымский "суд" дал условные сроки фигурантам "дела 26 февраля"

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил к условным срокам фигурантов дела о драке 26 февраля 2014 под Верховной Радой Криму.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно и испытательным сроком 3 года каждому", – говорится в сообщении.

Меры пресечения обвиняемых оставили в силе до вступления приговора в силу.

Для Мустафы Дегерменджи и Али Асанова подконтрольная Кремлю прокуратура просила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Эскендеру Кантемирову, Арсену Юнусова и Эскендеру Кантемирову "обвинения" хотело дать по 3 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса.

25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым оккупанты выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.