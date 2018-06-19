Команду з РФ позбавили перемоги в престижних автоперегонах

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Вівторок, 19 червня 2018, 13:28

Російську команду з автоперегонів G-Drive Racing дискваліфікували за використання нелегального пристрою, який дозволяв прискорити дозаправляння машин, і позбавили перемоги у класі LMP2 на турнірі 24 години Ле-Мана.

Про це інформує 19 червня видання Motorsport.com.

G-Drive Racing Oreca №26 Романа Русінова, Жана-Еріка Верня та Андреа Піццитоли зі старту гонки очолила пелотон у категорії LMP2 і перемогла із двома колами переваги над найближчим суперником.

Проте після перемоги технічні делегати з’ясували, що російська команда обладнала заправну машину нелегальним пристроєм, який дозволив їй прискорити дозаправляння під час гонки.

Водночас у російській команді підтвердили наміри подати апеляцію щодо дискваліфікації.

24 години Ле-Мана – найвідоміші та найпрестижніші автомобільні перегони на витривалість у світі. Щорічно проводяться неподалік від французького міста Ле-Ман. Переможцем оголошується екіпаж, автомобіль якого пройшов за 24 години найбільшу відстань.

Як повідомлялося, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який проходить із 14 червня в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

Він наголошував, РФ здійснює військову агресію стосовно України, а санкції проти Росії, такі як відсторонення олімпійської збірної Російської Федерації від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року, свідчать про офіційне визнання міжнародною спільнотою та ВАДА фактів порушення Росією міжнародного антидопінгового законодавства.

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Теми: спорт Росія
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