Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Команду из РФ лишили победы в престижных автогонках

Вторник, 19 июня 2018, 13:28

Российскую команду по автогонкам G-Drive Racing дисквалифицировали за использование нелегального устройства, который позволял ускорить дозаправку машин, и лишили победы в классе LMP2 на турнире 24 часа Ле-Мана.

Об этом сообщает 19 июня издание Motorsport.com

G-Drive Racing Oreca №26 Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы со старта гонки возглавила пелотон в категории LMP2 и победила с двумя кругами преимущества над ближайшим соперником.

Однако после победы технические делегаты выяснили, что российская команда оборудовала заправочную машину нелегальным устройством, которое позволило ей ускорить дозаправку во время гонки.

В то же время в российской команде подтвердили намерения подать апелляцию по дисквалификации.

24 часа Ле-Мана - самые известные и престижные автомобильные гонки на выносливость в мире. Ежегодно проводятся неподалеку от французского города Ле-Ман. Победителем объявляется экипаж, автомобиль которого прошел за 24 часа наибольшее расстояние.

Как сообщалось, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Он отмечал, РФ осуществляет военную агрессию в отношении Украины, а санкции против России, такие как отстранение олимпийской сборной Российской Федерации от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, свидетельствуют об официальном признании международным сообществом и ВАДА фактов нарушения Россией международного антидопингового законодательства.

Темы: спортРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
спорт
Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр
Гутцайт прокомментировал возможность выезда гроссмейстера на Кубок мира по шахматам
Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: