Команду из РФ лишили победы в престижных автогонках

Российскую команду по автогонкам G-Drive Racing дисквалифицировали за использование нелегального устройства, который позволял ускорить дозаправку машин, и лишили победы в классе LMP2 на турнире 24 часа Ле-Мана.

Об этом сообщает 19 июня издание Motorsport.com.

G-Drive Racing Oreca №26 Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы со старта гонки возглавила пелотон в категории LMP2 и победила с двумя кругами преимущества над ближайшим соперником.

Однако после победы технические делегаты выяснили, что российская команда оборудовала заправочную машину нелегальным устройством, которое позволило ей ускорить дозаправку во время гонки.

В то же время в российской команде подтвердили намерения подать апелляцию по дисквалификации.

24 часа Ле-Мана - самые известные и престижные автомобильные гонки на выносливость в мире. Ежегодно проводятся неподалеку от французского города Ле-Ман. Победителем объявляется экипаж, автомобиль которого прошел за 24 часа наибольшее расстояние.

Как сообщалось, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Он отмечал, РФ осуществляет военную агрессию в отношении Украины, а санкции против России, такие как отстранение олимпийской сборной Российской Федерации от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, свидетельствуют об официальном признании международным сообществом и ВАДА фактов нарушения Россией международного антидопингового законодательства.