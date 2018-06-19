В Україні лишили під арештом довірену особу Путіна
Херсонський міський суд залишив під вартою Олену Одновол, яка була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії в окупованому Криму.
Про це повідомляє прес-служба суду.
За її даними, таким чином суд 19 червня задовольнив відповідне клопотання слідчого СБУ і залишив Одновол, яка також є керівницею кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги", під арештом до 7 серпня.
Зазначається, що затриману підозрюють у державній зраді.
Як повідомлялося, 23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".
Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
Херсонський міськсуд заарештував її.
За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтери перемоги" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".
На думку правоохоронців, таким чином жінка сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".
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