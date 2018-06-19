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В Украине оставили под арестом доверенное лицо Путина

Вторник, 19 июня 2018, 13:38
В Украине оставили под арестом доверенное лицо Путина
Фото Радио Свобода

Херсонский городской суд оставил под стражей Елену Одновол, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По ее данным, таким образом суд 19 июня удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СБУ и оставил Одновол, которая также является руководительницей крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы", под арестом до 7 августа.

Отмечается, что задержанную подозревают в государственной измене.

 

Как сообщалось, 23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".

О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Херсонский горсуд арестовал ее.

По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".

По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".

Украинская правда
Темы: Путинсударест
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