В Украине оставили под арестом доверенное лицо Путина

2679 просмотров
Вторник, 19 июня 2018, 13:38

Херсонский городской суд оставил под стражей Елену Одновол, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По ее данным, таким образом суд 19 июня удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СБУ и оставил Одновол, которая также является руководительницей крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы", под арестом до 7 августа.

Отмечается, что задержанную подозревают в государственной измене.

 

Как сообщалось, 23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".

О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Херсонский горсуд арестовал ее.

 

По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".

По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин суд арест
powered by lun.ua
По теме
У Путина упростят процедуру получения российского гражданства для украинцев 19 июня 2018, 12:48
Половина россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года 19 июня 2018, 09:48
Кремль не считает нарушением договоренностей недопуск к Сенцову и Карпюку 18 июня 2018, 12:45
Все новости
Главные новости
Крымский "суд" дал условные сроки фигурантам "дела 26 февраля"
Денисова: Договоренности с Москальковой снова сорваны
Умер Иван Драч
Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок
Все новости
здоровье

6 способов уменьшить чувствительность зубов

семья

13 веселых комиксов о буднях отцовства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів