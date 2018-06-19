Прокуратура хоче спецрозслідування оборудок Курченка з нафтопродуктами
Прокуратура Одеської області звернулася до суду з клопотанням про здійснення спецрозслідування стосовно організатора злочинних оборудок з нафтопродуктами олігарха-втікача Сергія Курченко.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що спецрозслідування щодо Курченка дасть можливість притягнути його до відповідальності та засудити, як особу, яка "скоїла злочин та ухиляється від органів слідства та суду".
Курченко підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.
Правоохоронці розслідують масштабні оборудки з нафтопродуктами, які стали можливими у зв’язку з діяльністю злочинної організації олігарха.
Наразі він перебуває у розшуку.
У березні Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.
Курченко є у санкційному списку ЄС разом із екс-президентом Віктором Януковичем, екс-прем'єром Миколою Азаровим, колишнім главою МВС Віталієм Захарченком, екс-генпрокурором Віктором Пшонкою та його сином Артемом та іншими екс-посадовцями.
24 травня його вперше внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.
Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства.
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