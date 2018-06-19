Прокуратура хоче спецрозслідування оборудок Курченка з нафтопродуктами

Прокуратура Одеської області звернулася до суду з клопотанням про здійснення спецрозслідування стосовно організатора злочинних оборудок з нафтопродуктами олігарха-втікача Сергія Курченко.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Зазначається, що спецрозслідування щодо Курченка дасть можливість притягнути його до відповідальності та засудити, як особу, яка "скоїла злочин та ухиляється від органів слідства та суду".

Курченко підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.

Правоохоронці розслідують масштабні оборудки з нафтопродуктами, які стали можливими у зв’язку з діяльністю злочинної організації олігарха.

Наразі він перебуває у розшуку.

У березні Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

Курченко є у санкційному списку ЄС разом із екс-президентом Віктором Януковичем, екс-прем'єром Миколою Азаровим, колишнім главою МВС Віталієм Захарченком, екс-генпрокурором Віктором Пшонкою та його сином Артемом та іншими екс-посадовцями.

24 травня його вперше внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства.